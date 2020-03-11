Жители Уфы могут задать вопросы по оплате за отопление поставщикам тепла
Самые актуальные из них «Комсомолка» озвучит на Круглом столе с представителями ресурсоснабжающих организаций
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В предстоящий четверг, 12 марта, в пресс-центре «Комсомольской правды – Уфа» пройдет Круглый стол по злободневной теме: «Плата за отопление: все выше и выше?» На вопросы журналистов и читателей «Комсомолки» ответят представители ресурсоснабжающих компаний и региональные чиновники.
«КП-Уфа» предлагает нашим читателям задать интересующие вопросы по счетам за отопление. Самые интересные и актуальные будут озвучены на Круглом столе.
Присылайте свои вопросы на электронную почту редакции: red.ufa@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU