Жители Уфы могут задать вопросы по оплате за отопление поставщикам тепла

11 Март 2020 2020-03-11T11:38:10+03:00

Самые актуальные из них «Комсомолка» озвучит на Круглом столе с представителями ресурсоснабжающих организаций

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В предстоящий четверг, 12 марта, в пресс-центре «Комсомольской правды – Уфа» пройдет Круглый стол по злободневной теме: «Плата за отопление: все выше и выше?» На вопросы журналистов и читателей «Комсомолки» ответят представители ресурсоснабжающих компаний и региональные чиновники.

«КП-Уфа» предлагает нашим читателям задать интересующие вопросы по счетам за отопление. Самые интересные и актуальные будут озвучены на Круглом столе.

Присылайте свои вопросы на электронную почту редакции: red.ufa@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU