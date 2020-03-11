2020-03-11T16:39:08+03:00
Происшествия

В Башкирии слесаря из Брянска насмерть придавило трубоукладчиком

ЧП произошло в Благовещенском районе республики
Эльвина АПАРИНА
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В ведомстве сообщили, что причинами несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ.В ведомстве сообщили, что причинами несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ.
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Гострудинспекция завершила расследование сокрытого несчастного случая, в котором в Благовещенском районе республики погиб 36-летний работник брянского ИП. Трагедия произошла еще 27 ноября прошлого года.

ИП из Брянска оказывал для предприятия услуги по техническому ремонту автомобилей. Для его выполнения ИП командировал на два месяца в республику слесаря по ремонту дорожно-строительной техники и автотранспорта. 30 ноября он должен был вернуться домой, но планам не суждено было сбыться.

В день трагедии рабочий выполнял работу по сборке гусеничного трубоукладчика, навесить на него оборудование. В этом мужчине помогали машинист крана и слесарь по ремонту автомобилей. Далее он самостоятельно продолжил сборку. При монтаже портала слесарь оказался зажатым им. Машинист трубоукладчика, находившийся недалеко, услышал грохот, увидел придавленного рамой противовеса командированного, вызвал бригаду скорой помощи. С помощью автокрана подняли раму, вытащили пострадавшего, который уже не подавал признаков жизни – прибывшие медработники констатировали смерть 36-летнего мужчины.

В ведомстве сообщили, что причинами несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ. Индивидуальный предприниматель был оштрафован, а материалы расследования переданы в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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