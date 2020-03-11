Жители Уфы переплатили почти 11 млн рублей за отопление
Сегодня, 11 марта, во время очередного оперативного совещания в мэрии Уфы, был поднят вопрос о раздутых платежках за отопление. После доклада директора ООО «Теплосбыт» Ирины Поповой, у находящихся в зале чиновников возникли дополнительные вопросы.
Например, начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская заявила, что так и не услышала ответ на очень важный вопрос.
- Почему в вашем докладе не прозвучали цифры по некорректному начислению платы за отопление? Есть конечно и корректные данные. Всего жителям выставили дополнительно почти 60 млн рублей, причем там порядка 11 млн рублей были начислены не корректно, - заявила Елена Прочаковская.
По словам представителя ООО «Теплосбыт» перерасчет будет произведен.
ИСТОЧНИК KP.RU