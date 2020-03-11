В ГИБДД Башкирии прокомментировали ДТП, в котором столкнулись фура и тепловоз

11 Март 2020 2020-03-11T17:21:18+03:00

К счастью, в столь серьезном ДТП никто не пострадал.

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В ГИБДД Башкирии сообщили подробности аварии, которая произошла вчера 10 марта в Учалинском районе республики. Как ранее сообщала «Комсомолка», на железнодорожном переезде на полном ходу поезд протаранил груженый лесовоз, замешкавшийся на рельсах.

Как оказалось, 29-летний водитель фуры проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд, где в этот момент проезжал тепловоз. В результате столкновения автомобиль, груженный древесиной, опрокинулся. К счастью, в столь серьезном ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU