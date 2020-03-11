Стало известно, почему жители Уфы получают две квитанции за отопление

11 Март 2020 2020-03-11T08:38:50+03:00

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Сегодня, 11 марта, в Уфе состоялось очередное оперативное совещание в городской администрации. С докладом о работе выступила генеральный директор МУП ЕРКЦ Айгуль Винникова. Он рассказала, как проходит процесс корректировки счетов за отопление, которые жители города получили в прошлом году.

По словам Айгуль Винниковой, перерасчеты оплаты за отопление произвели как управляющие организации, так и ресурсоснабжающие компании. Все дело в том, что ряд потребителей тепла перешли на прямые договора с ресурсными организациями. По этой причине в почтовых ящиках уфимцев и появились две платежки за отопление.

- И управляющие компании и ресурсонабжающие организации провели перерасчет платы за отопление, каждый за тот период, в который являлся поставщиком услуги, - заявила гендиректор МУП ЕРКЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU