2020-03-11T08:38:50+03:00
Общество

Стало известно, почему жители Уфы получают две квитанции за отопление

Ясность внесли городские чиновники на оперативном совещании
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 марта, в Уфе состоялось очередное оперативное совещание в городской администрации. С докладом о работе выступила генеральный директор МУП ЕРКЦ Айгуль Винникова. Он рассказала, как проходит процесс корректировки счетов за отопление, которые жители города получили в прошлом году.

По словам Айгуль Винниковой, перерасчеты оплаты за отопление произвели как управляющие организации, так и ресурсоснабжающие компании. Все дело в том, что ряд потребителей тепла перешли на прямые договора с ресурсными организациями. По этой причине в почтовых ящиках уфимцев и появились две платежки за отопление.

- И управляющие компании и ресурсонабжающие организации провели перерасчет платы за отопление, каждый за тот период, в который являлся поставщиком услуги, - заявила гендиректор МУП ЕРКЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Уфы переплатили почти 11 млн рублей за отопление
Стало известно, почему жители Уфы получают две квитанции за отопление
В жестком столкновении иномарок и бензовоза в Башкирии погибли двое
Уфимка, сбежавшая с маленьким сыном от мужа-тирана, нуждается в помощи
«Другого выхода нет»: уфимского рэпера Моргенштерна экстренно госпитализировали
В Башкирии из-за тумана столкнулись три автомобиля: два водителя госпитализированы
Экс-президента адвокатской палаты Башкирии подозревают в злоупотреблении полномочиями
Уфимская сирота, живущая в бане с ребенком, рассказала о своей жизни после федерального ток-шоу
В Башкирии на железнодорожном переезде поезд протаранил груженый лесовоз
«Как я мечтала опять попасть на урок к вам»: в Башкирии от болезни скончалась любимая многими учительница
В Башкирии школьник признался, что развращал первоклассника
«Родила и оставила в бане»: стали известны подробности смерти младенца в Башкирии
Власти Башкирии хотят сделать санатории республики более доступными
Житель Уфы заснял на видео как дорожники кладут асфальт в лужу
«Надеемся на лучшее»: мама уфимки, впавшей в кому после родов, рассказала о ее состоянии
Уфимца расстреляли прямо возле сауны
«Как каток для извращенцев»: жители Уфы пожаловались на мэра из-за гололеда
В Санкт-Петербурге завершились поиски пропавших братьев близнецов из Башкирии
В Башкирии бесследно пропала 17-летняя девушка с необычной татуировкой
В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам
Житель Башкирии до смерти забил женщину отверткой
Директор БашРТС Илья Гордеев покинул свой пост