В Уфе отменен фестиваль «Крымская весна»

11 Март 2020 2020-03-11T10:08:10+03:00

В этом году на фестивале должны были выступить звезды татаро-башкирской эстрады, мотофристайлеры, ожидалась также выставка ретро-автомобилей. Фото: Анна САДОВНИКОВА

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В столице Башкирии 15 марта должен был пройти фестиваль «Крымская весна», посвященный шестой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Обычно он проводился в центре города массовыми гуляньями. В этом году на фестивале должны были выступить звезды татаро-башкирской эстрады, мотофристайлеры, ожидалась также выставка ретро-автомобилей.

Но сегодня организаторы праздника сообщили, что праздник отменяется. Это связано в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране и мире. Отметим, что массовые мероприятия отменяют по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU