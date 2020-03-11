«Другого выхода нет»: уфимского рэпера Моргенштерна экстренно госпитализировали

11 Март 2020 2020-03-11T07:19:05+03:00

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Неприятными новостями поделился со своими поклонниками популярный уфимский музыкант Morgenshtern, которого вчера вечером, 10 марта, на скорой с мигалками доставили в одну из московских клиник. В своем инстаграме исполнитель рассказал, что запустил ангину, что привело к печальным последствиям, и ему понадобилась операция.

- Это ангина. Вместо того чтобы лечиться, я <…> концерты, и вот пожалуйста – получи осложнения. Одна из гланд настолько опухла и стала огромной, что стало труднее дышать. Ни говорить, ни глотать было невозможно. Сейчас лег в больницу. В гланду воткнули нож, потом ножницы, раздвинули, и все <…> оттуда вылилось. Сейчас пока харкаюсь кровью, пить - есть нельзя, - рассказал Morgenshtern.

По словам артиста, ближайшее время его ожидают капельницы с антибиотиками и строгий постельный режим, поэтому ближайшие выступления в трех городах, запланированные в рамках всероссийского тура «Легендарная пыль» придется перенести.

- Извините, но другого выхода нет, - подвел итоги рэпер.

ИСТОЧНИК KP.RU