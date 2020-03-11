В Башкирии из-за тумана столкнулись три автомобиля: два водителя госпитализированы

11 Март 2020 2020-03-11T07:01:04+03:00

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Вчера утром, 10 марта, возле города Октябрьского из-за сильного тумана на дороге столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, около 8 утра на 1-м километре автодороги Октябрьский – Уруссу 25-летний парень за рулем «четырнадцатой» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную иномарку «Киа Рио». После столкновения отечественную легковушку вынесло на встречную полосу, где она влетела во УАЗ «Патриот». В итоге водители ВАЗа и внедорожника получили травм и были госпитализированы.

По факту аварии дорожные полицейские начали разбирательство, в котором предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

- Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека получили травмы, - уточнили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU