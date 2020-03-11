В Башкирии на железнодорожном переезде поезд протаранил груженый лесовоз

11 Март 2020 2020-03-11T06:38:11+03:00

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Серьезное ДТП произошло вчера поздно вечером,10 марта в Учалинском районе Башкирии. Там на железнодорожном переезде на полном ходу поезд протаранил груженый лесовоз, замешкавшийся на рельсах.

Как сообщает Вash.news, от мощного удара грузовик развернуло на рельсах, после чего он завалился на бок, а бревна рассыпались по рельсам. Очевидцы немедленно вызвали спасателей и медиков и бросились на помощь водителю лесовоза. К счастью, обошлось без жертв: водитель грузовика отделался шоком. По некоторым данным, мужчина отвлекся на опасном переезде и не заметил приближающийся поезд. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские.

Фото: Вash.news

ИСТОЧНИК KP.RU