Жители Башкирии стали свидетелями таинственного обряда на священной горе
Свидетелями необычного зрелища на днях стали жители Стерлитамака, прогуливающиеся возле шихана Куштау. На вершине священной по поверьям горы горожане засняли шамана, который сосредоточенно колотил в бубен, очевидно отгоняя злых духов от шихана и спасая его для будущих потомков.
Поскольку шихан по решению властей передадут в разработку, здесь часто проходят акции в защиту горы. Например, часто сотни местных жителей и приезжих со всей Башкирии выстраиваются в цепь и берутся за руки, словно обнимая гору. Но вот таинственные обряды восторга у горожан не вызвали.
- Это уже перебор. Я, конечно, за сохранение Куштау, но это перебор. Люди, вы с головой дружите вообще? – возмущается Гузель З.
- Надо было скорую отправить к нему, - иронизирует Радик К.
Спасет ли бубен гору от разработки, очевидно, покажет только время.
ИСТОЧНИК KP.RU