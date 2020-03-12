2020-03-12T06:24:43+03:00
Общество

Жители Башкирии стали свидетелями таинственного обряда на священной горе

На вершине Куштау шаман с бубном отгонял злых духов
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Фото: скриншот видеозаписи, соцсетиФото: скриншот видеозаписи, соцсети
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Свидетелями необычного зрелища на днях стали жители Стерлитамака, прогуливающиеся возле шихана Куштау. На вершине священной по поверьям горы горожане засняли шамана, который сосредоточенно колотил в бубен, очевидно отгоняя злых духов от шихана и спасая его для будущих потомков.

Поскольку шихан по решению властей передадут в разработку, здесь часто проходят акции в защиту горы. Например, часто сотни местных жителей и приезжих со всей Башкирии выстраиваются в цепь и берутся за руки, словно обнимая гору. Но вот таинственные обряды восторга у горожан не вызвали.

- Это уже перебор. Я, конечно, за сохранение Куштау, но это перебор. Люди, вы с головой дружите вообще? – возмущается Гузель З.

- Надо было скорую отправить к нему, - иронизирует Радик К.

Спасет ли бубен гору от разработки, очевидно, покажет только время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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