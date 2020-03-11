2020-03-11T06:35:56+03:00
Общество

Уфимская сирота, живущая в бане с ребенком, рассказала о своей жизни после федерального ток-шоу

Женщина признается, что не верит обещаниям выделить ей новую квартиру
Яна БАЗЕКИНА
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Уфимка даже искала справедливости на коленях перед Белым домом. Фото: скриншот видео, соцсетиУфимка даже искала справедливости на коленях перед Белым домом. Фото: скриншот видео, соцсети
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Сирота из Уфы Наталья Зырянова, которая уже несколько лет не может получить полагающееся ей по закону жилье и вынужденная жить с маленьким сыном в бане, рассказала, как ей живется после участия в федеральном ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. Как заявила женщина в беседе с изданием UfacityNews.ru, она до сих пор ютится с ребенком бане, и ничего в ее жизни не поменялось.

- Позвонили из прокуратуры. Хотели узнать, предоставили мне ли мне квартиру. Но мне и не предлагали даже ничего, – уверяет Наталья.

Женщина даже ездила в Затон, чтобы взглянуть на свою будущую квартиру, но в доме полным ходом идут строительные работы, поэтому Наталья и не надеется в ближайшем будущем праздновать новоселье.

- Наверное, склоняются, чтобы я согласилась на квартиру в коммуналке, - вздыхает уфимка.

Напомним, что в конце передачи «Время покажет» начальник управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковская публично пообещала Наталье, что женщина вместе с детьми получит квартиру на пятом этаже нового дома, который будет сдан летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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