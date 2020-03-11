Уфимка, сбежавшая с маленьким сыном от мужа-тирана, нуждается в помощи

11 Март 2020 2020-03-11T07:32:02+03:00

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Недавно «КП-Уфа» писала об уфимке, сбежавшей с маленьким ребенком от мужа-тирана. Женщина устала от постоянных упреков, оскорблений и рукоприкладства, но уйдя, буквально оказалась на улице без жилья и денег. На помощь уфимке и ее сыну пришли волонтеры благотворительного фонда помощи многодетным – они собрали деньги и сняли для них небольшую квартиру, а также помогли с оформлением медицинской книжки и прохождением медкомиссии для устройства на работу. Но пока женщина все еще нуждается в помощи и очень стесняется попросить об этом посторонних людей.

- Ищем микроволновку, потому что в квартире нет плиты, и погреть еду это целая проблема. Также хотелось бы найти или купить недорого стиральную машину и кое-какие продукты для ребенка, - рассказали волонтеры.

Выяснилось, что женщина раньше сама пекла хлеб, но после ее ухода муж сдал на металлолом даже чугунные формы для выпечки, поэтому если у кого-то пылятся ненужные формы, волонтеры их также с радостью примут в дар.

Если и вы хотите помочь женщине и ее ребенку, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, вы можете сделать посильный вклад на карту фонда 2202200330232099 или передать вещи через куратора.

ИСТОЧНИК KP.RU