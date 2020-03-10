В Башкирии школьник признался, что развращал первоклассника

10 Март 2020 2020-03-10T19:59:56+03:00

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Вопиющий случай произошел в Благоварском районе Башкирии. Накануне в полицию пришла мать первоклассника одной из сельских школ и заявила, что ее сына развращал другой мальчик, учащийся шестого класса.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все произошло 8 марта посреди белого дня на территории одного из сельских детских садов.

По словам собеседника, сотрудники правоохранительных органов провели беседу с шестикласником, после которой он признался, что и правда совершал развратные действия. Что теперь будет с парнем, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU