Экс-президента адвокатской палаты Башкирии подозревают в злоупотреблении полномочиями

11 Март 2020 2020-03-11T06:48:46+03:00

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На днях Булат Юмадилов, возглавлявший более 10 лет адвокатскую палату Башкирии, ушел в отставку. Как стало известно чуть позднее, в отношении него региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Постановление подписал руководитель регионального управления СКР Денис Чернятьев, пишет «Адвокатская газета».

По данным издания, Булата Юмадилова подозревают в сомнительных сделках аренды помещений, которые были заключены с одобрения совета адвокатской палаты Башкирии в 2014 и 2016 годах. По версии следствия, арендованные помещения принадлежат теще Юмадилова.

Как отмечает «Адвокатская газета», ссылаясь на постановление о возбуждении уголовного дела, умышленные действия Юмадилова «причинили вред правам и законным интересам граждан, являющихся членами Адвокатской палаты РБ». При этом экс-президент палаты утаил родственную связь с владелицей объекта недвижимости. В результате сделки арендная плата была установлена выше рыночных цен.

ИСТОЧНИК KP.RU