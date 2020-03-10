2020-03-10T18:10:05+03:00
Общество

Житель Уфы заснял на видео как дорожники кладут асфальт в лужу

Мужчина поделился роликом в социальных сетях [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Сегодня, 10 марта, житель Уфы обнаружил на улице Ветошникова дорожных рабочих, кладущих асфальт прямо в лужу. Происходящее он записал на камеру мобильного телефона и выложил ролик в социальные сети.

- Песчано-битумная смесь укладывалась просто в лужу, прямо в воду, а трамбовка всего этого хозяйства производилась ударами лопаты. Работы проводились сотрудником в жилетке Администрация Уфы. Разве это соответствует ГОСТам, где контроль качества? – задается вопросом мужчина.

На кадрах видно, как дорожные рабочие проводят «ямочный ремонт», при этом из спецтехники у них только бетономешалка, из которой льется «жидкий асфальт». Никаких катков поблизости не наблюдается.

По словам автора ролика, все это действо происходило около 16:00.

В Уфе дорожники кладут асфальт в лужу // 10.03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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