«Родила и оставила в бане»: стали известны подробности смерти младенца в Башкирии
Стали известны подробности вопиющей истории, в которой 27-летняя жительница Татышлинского района Башкирии пришла в больницу с новорожденной мертвой дочерью.
Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, женщина родила ребенка в бане еще 3 марта. После родов она оставила младенца в предбаннике и ушла. Лишь 8 марта днем она спохватилась и решилась обратиться в больницу, но малышка уже была мертва. С места происшествия стражи порядка изъяли одежду и тазик.
Как характеризуется женщина, пока выяснить не удалось. Известно, что она работает кассиром в одной из торговой сети, и у нее уже есть маленькая дочь.
На данный момент следователи проводят доследственную проверку и изучают все обстоятельства произошедшего. Они уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить причины смерти младенца.
ИСТОЧНИК KP.RU