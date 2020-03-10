2020-03-10T19:33:35+03:00
Происшествия

«Родила и оставила в бане»: стали известны подробности смерти младенца в Башкирии

Молодая мать принесла в больницу уже мертвую дочь
Эльвина АПАРИНА
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Известно, что она работает кассиром в одной из торговой сети, и у нее уже есть маленькая дочь.Известно, что она работает кассиром в одной из торговой сети, и у нее уже есть маленькая дочь.
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Стали известны подробности вопиющей истории, в которой 27-летняя жительница Татышлинского района Башкирии пришла в больницу с новорожденной мертвой дочерью.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, женщина родила ребенка в бане еще 3 марта. После родов она оставила младенца в предбаннике и ушла. Лишь 8 марта днем она спохватилась и решилась обратиться в больницу, но малышка уже была мертва. С места происшествия стражи порядка изъяли одежду и тазик.

Как характеризуется женщина, пока выяснить не удалось. Известно, что она работает кассиром в одной из торговой сети, и у нее уже есть маленькая дочь.

На данный момент следователи проводят доследственную проверку и изучают все обстоятельства произошедшего. Они уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить причины смерти младенца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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