«Надеемся на лучшее»: мама уфимки, впавшей в кому после родов, рассказала о ее состоянии

10 Март 2020 2020-03-10T17:55:13+03:00

В данный момент Айгуль находится в сознании, но очень слабая, самостоятельно дышит, начала немного принимать пищу.

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Мама 34-летней Айгуль Фоминой рассказала о состоянии дочери. Как ранее сообщала «Комсомолка», женщина впала в кому после того, как родила второго ребенка. Сейчас ее доставили в одну из клиник Москвы, где врачи продолжают бороться за ее жизнь.

- Состояние стабильное, она по-прежнему остается в реанимации. Мы надеемся на лучшее, - сказала Гульназ Гирфанова.

Сестра Айгуль в свою очередь сообщила, что в Москве ее повторно прооперировали, все почистили.

- В данный момент находится в сознании, но очень слабая, самостоятельно дышит, начала немного принимать пищу. Так как развился сепсис, ей будет делать переливание её же очищенной крови. С ней рядом находится ее мама, тетя. Муж здесь с детьми, ребенка забрали из больницы, ждут теперь с нетерпением маму дома, - написала сестра.

Напомним, что Айгуль находится в коме почти две недели. Молодой матери провели кесарево сечение в Республиканском перинатальном центре, и из-за резурс-конфликта у нее пошли осложнения. У Айгуль поднялась температура, начался сепсис. Ее перевели в 22-ую больницу Уфы. Но лучше женщине не становилось, и родные решили перевести ее в ФГБУ Национальный медицинской центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова в Москву.

6 марта, стало известно, что Айгуль все же увезут в Москву на лечение. 7 марта ее доставили в столицу, где она находится по сей день.

ИСТОЧНИК KP.RU