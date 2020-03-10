«Как каток для извращенцев»: жители Уфы пожаловались на мэра из-за гололеда

10 Март 2020 2020-03-10T15:37:49+03:00

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Накануне на портале «Открытая республика» появилось обращение жительницы Уфы в адрес мэра Ульфата Мустафина. Жительница города обрушилась с резкой критикой на работу коммунальщиков, а ответственным за это назвала самого сити-менеджера.

- Город выглядит, как каток для извращенцев. Весь город. Хотелось бы узнать, куда смотрит администрация города Уфы и почему не принимается никаких мер по данному поводу? Вас как мэра города не смущает количество травматизма за зиму, включая летальные исходы из-за падения на гололеде? – пишет в гневном письме женщина. В доказательство своих слов она прикладывает фотографии микрорайона Сипайлово, оказавшегося буквально в ледяном плену.

По словам горожанки, уборку снега и льда в Уфе иначе как отвратительной назвать нельзя. Она также вспомнила, что предшественник Мустафина на посту мэра Ирек Ялалов попал в историю из-за того, что при нем очень плохо чистили снег.

- Но даже при Ялалове уборка города в зимнее время не была настолько отвратительной, какой она оказалась в период зимы 2019-2020 года, то есть сейчас при Вас, - заявила горожанка.

ИСТОЧНИК KP.RU