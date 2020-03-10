Власти Башкирии хотят сделать санатории республики более доступными
Сегодня, 10 марта, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики заявил, что многие жители региона не могут отдыхать в местных санаториях. Либо слишком дорого, либо не хватает путевок. Радий Хабиров подчеркнул, что ситуацию нужно исправлять и поэтому объявил о создании специальной рабочей группы, которую возглавил замруководителя администрации главы Ринат Башкиров.
- В республике мощнейший комплекс оздоровительных учреждений, я не знаю, есть ли такой в России. Мы понимаем, что в некотором смысле утрачиваем государственное управление рекреационным потенциалом Башкирии, - заявил Хабиров.
Теперь рабочая межведомственная группа будет искать способы, как отправлять в башкирские санатории больше жителей республики.
ИСТОЧНИК KP.RU