Власти Башкирии хотят сделать санатории республики более доступными

10 Март 2020 2020-03-10T18:56:04+03:00

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Сегодня, 10 марта, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики заявил, что многие жители региона не могут отдыхать в местных санаториях. Либо слишком дорого, либо не хватает путевок. Радий Хабиров подчеркнул, что ситуацию нужно исправлять и поэтому объявил о создании специальной рабочей группы, которую возглавил замруководителя администрации главы Ринат Башкиров.

- В республике мощнейший комплекс оздоровительных учреждений, я не знаю, есть ли такой в России. Мы понимаем, что в некотором смысле утрачиваем государственное управление рекреационным потенциалом Башкирии, - заявил Хабиров.

Теперь рабочая межведомственная группа будет искать способы, как отправлять в башкирские санатории больше жителей республики.

ИСТОЧНИК KP.RU