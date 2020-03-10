«Как я мечтала опять попасть на урок к вам»: в Башкирии от болезни скончалась любимая многими учительница

10 Март 2020 2020-03-10T20:06:57+03:00

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Вчера, 9 марта, в Стерлитамаке попрощались с Еленой Мельниковой, учительницей русского языка и литературы одной из школ города. Последние несколько лет она боролась с онкологией, но болезнь оказалась сильнее, и накануне ее не стало.

По Елене Николаевне скорбят все, кто ее знал.

- Учитель русского языка и литературы, наша любимая учительница, классный руководитель, очень много она в нас вложила своих знаний и любви... Она была педагог от Бога, любила свою профессию, и многие ее бывшие и нынешние ученики знали с каким упоением и азартом проходили ее уроки... Как она завораживала своей положительной энергетикой. Как жаль, что вы нас покинули так неожиданно рано, Елена Николаевна. Мы Вас помним, любим, очень скорбим, - написала ее ученица в социальных сетях.

У учительницы осталась дочь и маленькая внучка.

- Такая светлая, добрая, нежная, как мы любили ваши уроки литературы... Как я мечтала опять попасть на урок к Вам! Читаю нашу переписку, и становится так больно... Невосполнимая утрата, словно из сердца оторвали кусок, - написала одна из ее учениц.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU