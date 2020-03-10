В Санкт-Петербурге завершились поиски пропавших братьев близнецов из Башкирии

10 Март 2020 2020-03-10T15:15:33+03:00

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Более месяца назад, 3 февраля, в Санкт-Петербурге бесследно пропали братья близнецы из Башкирии. 34-летние Азамат и Айбулат Кутдусовы ушли из дома и пропали. Их родные обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт».

Сегодня, 10 марта, стало известно, что поиски мужчин прекращены. Об этом изданию ГорОбзор.ру сообщила родственница братьев. К тому же, выяснилось, что один из них серьезно заболел.

- Нашлись оба, Азамат приехал домой 20-го числа, Айбулат остался там, в Питере. У Азамата менингит, лекарство принимает, - рассказала изданию ГорОбзор.ру женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU