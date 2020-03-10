2020-03-10T13:58:26+03:00
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В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Об этом заявили в уфимской мэрии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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В ближайшие дни в башкирской столице ограничат движение транспорта на некоторых улицах. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, из-за ремонта электрического кабеля с 22:00 11 марта и до полуночи 12 марта будет закрыта половина проезжей части на Уфимском шоссе около дома №17А.

Также в связи с ремонтом кабелей частично перекроют движение по улице Трамвайная около дома №1 с 23:00 12 марта и до 5 часов утра 13 марта. С 23:00 часов 14 марта до 5 часов утра 15 марта перекроют движение около дома №15 по улице Шота Руставели.

Движение транспорта ограничат и на других участках.

По улице Комсомольская рядом с домом №126 с 21:00 21 марта и до 24:00 22 марта; по улице Российская вблизи дома №90 с 23:00 24 марта и до 5 часов утра 25 марта.

В городской администрации просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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