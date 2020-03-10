2020-03-10T14:19:32+03:00
Общество

В Башкирии бесследно пропала 17-летняя девушка с необычной татуировкой

Жительница Кумертау ушла из дома и до сих пор ее местонахождения не известно
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 17-летней жительницы Кумертау Дианы Валеевой бьют тревогу: девушка ушла из дома и бесследно пропала. Теперь поисками девушки занимаются сотрудники МВД по Башкирии. Они разместили в социальных сетях ориентировки и просят всех жителей республики оказать помощь в ее поисках.

Приметы Дианы Валеевой: на вид 17 лет, рост 168-170 см, среднего телосложения, овальное лицо, прямые темные волосы, тонкие губы, прямой подбородок, темные глаза. У девушки есть и особая примета – татуировка в виде цветка на левой руке.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, просят сообщить в отдел полиции по Кумертау по телефонам: 4-49-32, 4-12-29, 2-11-84, 02 или лично в дежурную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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