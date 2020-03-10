Директор БашРТС Илья Гордеев покинул свой пост
Сегодня, 10 марта, стало известно, что директор ООО «БашРТС» Илья Гордеев ушел в отставку. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
- Действительно, Илья Гордеев покинул пост директора ООО «БашРТС» в связи с плановым переходом на новую работу, - сообщили в пресс-службе ООО БашРТС.
Напомним, начиная с прошлого года жители Уфы и Башкирии стали получать квитанции за отопление по новой схеме. В результате ряда ошибок, потребителям пришли счета, намного превышающие ожидаемые цифры. Это вызвало недовольство населения и, как следствие, переросло в открытое противостояние уфимцев с компанией.
Однако раздутые квитанции по отоплению пришли жителям не только от «БашРТС», но и от другой ресурсоснабжающей организации - МУП «Уфимские инженерные сети».
ИСТОЧНИК KP.RU