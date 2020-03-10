Уфимца расстреляли прямо возле сауны

10 Март 2020 2020-03-10T16:38:37+03:00

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45-летнего уфимца расстреляли из травматического пистолета и избили прямо возле здания сауны.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», случай произошел еще в прошлую пятницу, 6 марта. Мужчина объяснил, что поздней ночью неподалеку от сауны в Кировском районе столицы Башкирии на него набросились пятеро незнакомых мужчин. Они жестоко избили несчастного, а затем расстреляли из травматического пистолета. Мужчина смог добраться до дома, откуда вызвал медиков, которые увезли его в больницу.

На место происшествия немедленно выехали полицейские, которые обнаружили четыре резиновые пули и стрелянные гильзы от травматического пистолета.

ИСТОЧНИК KP.RU