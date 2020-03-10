Власти Башкирии окажут помощь отцу пятерых детей, лишившемуся руки на вахте
Во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава региона Радий Хабиров вспомнил о трагическом случае, который произошел на днях с нашим земляком в Нефтеюганске. Отец пятерых детей, 45-летний Рамиль Инсафутдинов из Бакалинского района Башкирии, поехал на работу вахтовым методом и попал в ЧП. 17 февраля мужчина упал с большой высоты и повредил руку. В результате этого несчастного случая руку ему ампутировали.
Глава Башкирии потребовал чиновников оказать помощь семье Рамиля. Он вызвал по селектору главу Бакалинского района и расспросил, как сейчас обстоят дела у вахтовика.
- Жена и мать пострадавшего сейчас в Нефтеюганске. Мы с ними в контакте. Сегодня первую денежную помощь мы им направим. Дети размещены в социальном приюте, то есть, накормлены, получают соответствующий уход, - заявил представитель районной администрации.
В свою очередь, Хабиров потребовал от чиновников устроить мужчину на работу в родной Башкирии.
- Он, по сути, уже инвалид, ему ампутировали одну руку. Трудоустройте его здесь, найдите куда. Пять детей надо содержать, помогайте, - обратился глава республики к вице-премьеру правительства Ленаре Ивановой.
ИСТОЧНИК KP.RU