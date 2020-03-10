2020-03-10T10:20:08+03:00
Общество

В Башкирии к середине недели ожидается резкое потепление

Синоптики прогнозируют также небольшие дожди
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Башгидрометцентр прогнозирует значительное потепление к середине этой недели. По данным синоптиков, в предстоящую среду, 11 марта, в регионе ожидаются небольшие дожди, а ночью вновь пойдет снег. В некоторых районах республики образуется гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха в ночь на среду составит -2, +3 градуса Цельсия, днем столбики термометров поднимутся до +3, +8 градусов. Ветер будет юго-западный умеренный, днем ожидаются порывы до сильного.

Исходя из долгосрочных прогнозов, Башгидрометцентр предсказывает раннее вскрытие рек ото льда. В некоторых районах Башкирии ледоход начнется на 8-10 дней раньше, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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