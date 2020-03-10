В Башкирии дикие собаки растерзали кота на детской площадке

10 Март 2020 2020-03-10T09:38:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в Салавате стая диких собак напала на кота и буквально растерзала ее в клочья. Жуткий случай произошел прямо на детской площадке во дворе дома на улице Калинина, 81. Один из местных жителей снял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил ролик в социальные сети.

По словам жителя Салавата, четыре бездомные собаки напали на кота и разорвали его на глазах у прохожих. Видеоролик вызвал бурю негодования у горожан. Многие местные жители отметили, что всерьез опасаются за жизнь своих детей, которые гуляют на этой площадке.

К тому же, в комментариях под этим видео жительница Салавата заявила, что в подвале дома №29 по улице Строителей живет стая агрессивных собак.

- Очень много собак не менее 20, разного возраста живут в подвале дома 29 по улице Строителей. Родители не выпускают детей на улицу, кто отвечает за безопасность детей. Может пора защищать детей. Зоозащитники, пожалуйста, заберите собак. Вы только приезжаете и фотографируете их. А толку нет. Если случится беда, собак будут убивать родители пострадавших детей. Они уже на пределе, - отмечает женщина.

В Башкирии бездомные собаки растерзали кота прямо на детской площадке // 10.03.

ИСТОЧНИК KP.RU