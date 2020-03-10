Власти Башкирии рассказали, кто может претендовать на льготную сельскую ипотеку

10 Март 2020 2020-03-10T08:57:10+03:00

Правительство планирует субсидировать ставку по ипотеке тем, кто будет покупать жилье в деревнях

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Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях анонсировал льготную ипотеку по ставке 3%. Программа будет действовать для жителей республики, которые будут покупать жилье в сельской местности.

- Правила предусматривают возможность покупки дома на селе по минимальной ставке до 3% и расплачиваться за него можно будет постепенно в течение 25 лет. Получить такую ипотеку могут все - не важно, горожане или жители сельской местности, - заявил глава Башкирии.

По программе сельской ипотеки сумма кредита составляет 3 млн рублей, при условии первоначального взноса в 10%. Власти республики считают, что на эти деньги можно купить «добротный дом практически в любом нашем сельском районе».

Глава Башкирии подчеркнул, что ипотека на таких условиях – это фактически длительная рассрочка.

- Мы знаем, что во многих странах есть такая возможность, когда люди десятилетиями по минимальной ставке расплачиваются с банками за то жильё, в котором уже живут. Теперь эта возможность доступна и жителям Башкортостана, - написал Хабиров у себя в соцсетях.

По словам главы Башкирии, один из банков уже начал принимать заявки на льготную сельскую ипотеку. К тому же, Хабиров анонсировал «суперльготную» ипотеку по ставке 0,1% для фермеров.

ИСТОЧНИК KP.RU