Стало известно, когда в Башкирии начнется паводок 2020

10 Март 2020 2020-03-10T09:04:08+03:00

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Сегодня, 10 марта, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии прозвучала информация о том, что в этом году паводок в регионе начнется немного раньше, чем обычно. По предварительному прогнозу, максимальный уровень воды на реках Белая и Уфа ожидаются близкие к норме и выше нормы на 10%.

- На таких уровнях ожидается подтопление пониженных участков в городах Стерлитамак, Уфа и Бирск. Сейчас мы наблюдаем теплую погоду и вероятно, что у нас как в 1995-м году в марте будет вскрытие степных рек и реки Белая в пределах Уфы, - рассказала руководитель Башгидрометцентра Вилора Горохольская.

Так, на реке Белая в районе Уфы и Бирска уровень воды прогнозируется на 50 см выше нормы.

По данным Башгидрометцентра в этом году реки могут вскрыться от льда на 8-10 дней раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU