В Башкирии из-за ухудшения погоды не смог взлететь самолет с вахтовиками

10 Март 2020 2020-03-10T08:20:16+03:00

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Сегодня, 10 марта, во время очередного совещания в правительстве Башкирии, председатель гостранса республики Тимур Мухаметьянов рассказал о ситуации на транспорте. По его словам «на отдельных дорогах наблюдается гололедица». К тому же, в регионе сильно ухудшились погодные условия.

- На дорогах республики на сегодняшний день задействованы 695 единиц техники, в том числе на дорогах федерального значения – 133. На объектах воздушного транспорта по вине авиакомпании задержаны четыре рейса. По решению авиакомпании в связи с неблагоприятными метеоусловиями отменен один вахтовый рейс, - подчеркнул Тимур Мухаметьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU