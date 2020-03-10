2020-03-10T08:20:16+03:00
Общество

В Башкирии из-за ухудшения погоды не смог взлететь самолет с вахтовиками

Об этом заявил глава гостранса республики на оперативном совещании
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 10 марта, во время очередного совещания в правительстве Башкирии, председатель гостранса республики Тимур Мухаметьянов рассказал о ситуации на транспорте. По его словам «на отдельных дорогах наблюдается гололедица». К тому же, в регионе сильно ухудшились погодные условия.

- На дорогах республики на сегодняшний день задействованы 695 единиц техники, в том числе на дорогах федерального значения – 133. На объектах воздушного транспорта по вине авиакомпании задержаны четыре рейса. По решению авиакомпании в связи с неблагоприятными метеоусловиями отменен один вахтовый рейс, - подчеркнул Тимур Мухаметьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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