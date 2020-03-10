Минздрав Башкирии закупит оборудование для больниц на 135 млн рублей
На сайте госзакупок появились заявки на медицинское оборудование от минздрава Башкирии. В планах у ведомства купить восемь рентгенографических комплексов за 80 млн рублей и томограф за 80 млн рублей.
Согласно документам на сайте госзакупок, минздрав республики поставил одно важное условие поставщикам – оборудование должно быть произведено не ранее 2019 года. Томограф планируют купить для уфимской больницы №21, а рентгены для районных больниц в Красноусольске, Благовещенске, Учалах, Ишимбае, Краснокамске, Мелеузе, Мраково и детской больницы в Стерлитамаке.
Заявки на участие можно подать до 18 марта 2020 года, а сам аукцион по отбору поставщика состоится 23 марта, сообщает на сайте госзакупок.
ИСТОЧНИК KP.RU