2020-03-10T07:57:55+03:00
Общество

Минздрав Башкирии закупит оборудование для больниц на 135 млн рублей

Деньги выделят из региональной казны
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Александр ГЛУЗ
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На сайте госзакупок появились заявки на медицинское оборудование от минздрава Башкирии. В планах у ведомства купить восемь рентгенографических комплексов за 80 млн рублей и томограф за 80 млн рублей.

Согласно документам на сайте госзакупок, минздрав республики поставил одно важное условие поставщикам – оборудование должно быть произведено не ранее 2019 года. Томограф планируют купить для уфимской больницы №21, а рентгены для районных больниц в Красноусольске, Благовещенске, Учалах, Ишимбае, Краснокамске, Мелеузе, Мраково и детской больницы в Стерлитамаке.

Заявки на участие можно подать до 18 марта 2020 года, а сам аукцион по отбору поставщика состоится 23 марта, сообщает на сайте госзакупок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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