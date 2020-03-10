В Уфе пассажирский автобус протаранил столб и автомобиль, пострадали трое
Возле железнодорожного вокзала в Уфе вчера, 9 марта, произошло ДТП с участием пассажирского "Нефаза". По данным ГИБДД республики, автобус 74-го маршрута под управлением 32-летней уфимки при движении по улице Вокзальной въехал в электроопору, а затем в припаркованную "Дэу Нексия".
В это время в салоне маршрутки находились 20 пассажиров, из них пострадали трое. Помощь медиков потребовалась 25-летней, 45-летней и 67-летней женщинам.
"Начато разбирательство, направленное на установление причин и условий возникновения ДТП", - заявили в Госавтоинспекции.
Сами уфимцы свои предположения относительно причин ДТП уже озвучили в соцсетях. Большинство горожан сошлись во мнении, что при спуске автобус просто стал не управляем из-за гололеда - напомним, Уфу вчера накрыло ледяным дождем.
"Там постоянно машину скатываются, нельзя ли посыпать заранее дорогу?", - задался вопросом уфимец Вадим И.
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU