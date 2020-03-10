2020-03-10T07:27:15+03:00
Общество

Клиенты из Башкирии разместили в банках почти 600 млрд рублей

По этому показателю республика четвертая в ПФО
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Башкирские клиенты разместили в банках 598,6 млрд рублей. Таковы данные Центробанка России на 1 февраля. Регулятор учитывал в основном средства на счетах физических и юридических лиц и депозиты. По данным РБК Уфа, среди субъектов Приволжского федерального округа по этому показателю Башкирия четвертая. Республика уступает Татарстану (1,3 трлн рублей), Самарской (820,4 млрд рублей) и Нижегородской областям (812,9 млрд рублей).

По сравнению с прошлым годом сумма, привлеченная банками Башкирии, выросла на 3,9 млрд рублей - это меньше всего в ПФО. Снижения не было ни у кого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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