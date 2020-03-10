Клиенты из Башкирии разместили в банках почти 600 млрд рублей
Башкирские клиенты разместили в банках 598,6 млрд рублей. Таковы данные Центробанка России на 1 февраля. Регулятор учитывал в основном средства на счетах физических и юридических лиц и депозиты. По данным РБК Уфа, среди субъектов Приволжского федерального округа по этому показателю Башкирия четвертая. Республика уступает Татарстану (1,3 трлн рублей), Самарской (820,4 млрд рублей) и Нижегородской областям (812,9 млрд рублей).
По сравнению с прошлым годом сумма, привлеченная банками Башкирии, выросла на 3,9 млрд рублей - это меньше всего в ПФО. Снижения не было ни у кого.
ИСТОЧНИК KP.RU