Житель Башкирии угодил в больницу после пожара

10 Март 2020 2020-03-10T07:03:53+03:00

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При пожаре в пятиэтажке на улице Худайбердина в Стерлитамаке пострадал мужчина. Как рассказали в МЧС по Башкирии, о возгорании стало известно в шестом часу вечера 9 марта.

Когда подъехало первое пожарно-спасательное подразделение, из окон квартиры на четвертом этаже вырывались клубы дыма - горело домашнее имущество на площади 15 кв. метров. Из опасной зоны эвакуировали 34 человека, в том числе семерых детей. Известно об одном пострадавшем. 58-летнего мужчину увезли в больницу.

В обстоятельствах ЧП разбирается дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU