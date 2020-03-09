«Зенит» не сумел обыграть «Уфу» на своем поле

9 Март 2020 2020-03-09T21:14:10+03:00

Уфимцы до сих пор не потеряли шансов на выход в Еврозону Фото: Рустем АХУНОВ

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«Зенит» и «Уфа» не выявили победителя в матче 21-го тура чемпионата России. Матч на «Газпром-Арене» завершился нулевой ничьей.

Лидирующий в чемпионате «Зенит» не может забить уже во втором домашнем матче подряд. В прошлом туре команде Сергея Семака не удалось распечатать ворота вице-чемпиона России – «Локомотива», в то время как «Уфа» потерпела обидное гостевое поражение от «Краснодара». Тот матч закончился со счетом 2:0 в пользу «быков», но по итогам встречи от судейства был отстранен главный арбитр Станислав Васильев.

В сегодняшнем матче у «Зенита» было много возможностей забить, но ни Дзюбе, ни Ерохину не удалось поразить ворота Александра Беленова. «Горожане» огрызались редкими контратаками, ни одна из которых также не увенчалась успехом – 0:0.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, но ближайшие преследователи все ближе. Питерцы лидируют с 47 очками, 41 очко у «Краснодара», по 38 у «Ростова» и «Локомотива».

Уфимцы идут восьмыми с 26 очками в активе. Впереди – «Динамо» с 27 очками и «Арсенал» с 28. Позади – «Урал» и «Спартак» (по 25 очков). В следующем туре «Уфе» предстоит встретиться с еще одним своим экс-тренером – Виктором Гончаренко и его ЦСКА. Матч пройдет в Москве 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU