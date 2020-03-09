«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и вышел вперед в серии

9 Март 2020 2020-03-09T19:46:56+03:00

Уфимцы лидируют в серии со счетом 3:2 Фото: Рустем АХУНОВ

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Уфимский «Салават Юлаев» вышел вперед в серии ¼ финала Восточной конференции КХЛ. Команда Николая Цулыгина обыграла в гостях омский «Авангард» со счетом 6:3.

К пятому матчу клубы подошли с равным счетом – «Салават» и «Авангард» одержали по две победы, причем в последнем матче «ястребы» уверенно победили в гостях со счетом 1:5. По мнению многих аналитиков, именно пятый матч должен был стать ключевым в противостоянии.

Первую шайбу под сводами «Арены-Балашиха» забросил на 5-й минуте омич Павел Дедунов, меньше чем через минуту «Салават» счет сравнял – отличился Петр Хохряков - 1:1.

Во втором периоде команды вновь обменялись шайбами, на гол Вилле Покка уфимцы ответили шайбой Филипа Ларсена - 2:2. На 35-й минуте «Салават Юлаев» вышел вперед после гола Владимира Жаркова.

Судьба матча была решена в третьем периоде. Точные броски Сакари Маннинена, Владислава Картаева и Петра Хохрякова обеспечили гостям победу. В заключительные минуты матча третью шайбу «Авангарда» забросил Сергей Широков - 6:3.

Счет в серии - 3:2 в пользу "Салавата Юлаева", следующий матч пройдет в Уфе 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU