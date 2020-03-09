«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и вышел вперед в серии
Уфимский «Салават Юлаев» вышел вперед в серии ¼ финала Восточной конференции КХЛ. Команда Николая Цулыгина обыграла в гостях омский «Авангард» со счетом 6:3.
К пятому матчу клубы подошли с равным счетом – «Салават» и «Авангард» одержали по две победы, причем в последнем матче «ястребы» уверенно победили в гостях со счетом 1:5. По мнению многих аналитиков, именно пятый матч должен был стать ключевым в противостоянии.
Первую шайбу под сводами «Арены-Балашиха» забросил на 5-й минуте омич Павел Дедунов, меньше чем через минуту «Салават» счет сравнял – отличился Петр Хохряков - 1:1.
Во втором периоде команды вновь обменялись шайбами, на гол Вилле Покка уфимцы ответили шайбой Филипа Ларсена - 2:2. На 35-й минуте «Салават Юлаев» вышел вперед после гола Владимира Жаркова.
Судьба матча была решена в третьем периоде. Точные броски Сакари Маннинена, Владислава Картаева и Петра Хохрякова обеспечили гостям победу. В заключительные минуты матча третью шайбу «Авангарда» забросил Сергей Широков - 6:3.
Счет в серии - 3:2 в пользу "Салавата Юлаева", следующий матч пройдет в Уфе 11 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU