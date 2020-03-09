2020-03-09T17:05:06+03:00
Происшествия

Житель Башкирии помогал вытолкнуть машину на дорогу, а она задавила его насмерть

Владельца авто привлекли к суду за причинение смерти по неосторожности
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Неисправная тормозная система привела жителя Башкирии на скамью подсудимых. Преступление, за которое его судили, было совершено два года назад. В тот день мужчина был пьян, но все же сел за руль своего ВАЗ-21074. Доехать до пункта назначения он не смог: в какой-то момент машина съехала передней частью с дороги и застряла.

На помощь поспешил его приятель. Мужчина встал перед легковушкой и стал выталкивать ее обратно на дорогу, но безуспешно. Тут-то водитель и сделал роковую ошибку. Он поставил авто на ручник и вышел, видимо, на подмогу. Увы, неисправные тормоза подвели - автомобиль поехал прямо на его друга и задавил того насмерть.

Владельца ВАЗа обвинили в причинении смерти по неосторожности. Так как до этого проблем с законом мужчина не имел, Стерлибашевский межрайонный суд вынес мягкий приговор. Мужчине дали лишь год ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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