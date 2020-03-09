В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 30 человек
В уфимском Сипайлово днем 9 марта случился пожар. Около четырех часов дня пожарных вызвали к 12-этажному дому на улице Гагарина. На восьмом этаже здания полыхала двухкомнатная квартира. Огонь охватил вещи и мебель на площади 15 "квадратов".
До прибытия пожарных 20 жильцов покинули здание самостоятельно, позже еще 12 человек с верхних этажей эвакуировали сотрудники пожарной охраны. Детей среди спасенных не было.
Около получала потребовалось на то, чтобы ликвидировать возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.
"К тушению пожара привлекались 5 единиц техники и 14 человек", - пояснили в МЧС по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU