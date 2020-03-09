2020-03-09T16:45:19+03:00
Происшествия

В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 30 человек

К счастью, никто не пострадал
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В уфимском Сипайлово днем 9 марта случился пожар. Около четырех часов дня пожарных вызвали к 12-этажному дому на улице Гагарина. На восьмом этаже здания полыхала двухкомнатная квартира. Огонь охватил вещи и мебель на площади 15 "квадратов".

До прибытия пожарных 20 жильцов покинули здание самостоятельно, позже еще 12 человек с верхних этажей эвакуировали сотрудники пожарной охраны. Детей среди спасенных не было.

Около получала потребовалось на то, чтобы ликвидировать возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.

"К тушению пожара привлекались 5 единиц техники и 14 человек", - пояснили в МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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