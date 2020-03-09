2020-03-09T17:53:04+03:00
Общество

Сотрудников одной из больниц Уфы заставили шить маски из марли

Подобной ситуации врачи не припомнят уже давно
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Обычные маски в медучреждении закончились и руководство больницы не нашло другого выхода из ситуацииОбычные маски в медучреждении закончились и руководство больницы не нашло другого выхода из ситуацииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники одной из уфимских больниц на днях получили неожиданное указание от начальства. В разосланном медикам сообщении говорилось, что им нужно самим сшить себе марлевые маски, так как обычные маски в учреждении закончились. Марлю врачам пообещали выдать - "получайте и начинайте шить", а вот как дезинфицировать эти маски, никто объяснять не стал.

Большая часть персонала оказалась озадачена такой разнарядкой. По словам медиков, подобной ситуации, когда врачам приходилось бы самим шить себе маски, они не припомнят уже давно. Разве что в 90-е такое бывало, вспоминают сотрудники больницы, да и то не часто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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