Житель Башкирии решил ограбить магазин, чтобы раздобыть денег на подарок возлюбленной

9 Март 2020 2020-03-09T15:16:51+03:00

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В цветочном магазине в Туймазах утром 8 марта произошла сцена, достойная кинофильма. В лавку на улице 70-летия Октября ворвался неизвестный с предметом, похожим на пистолет. Он направил его на сотрудниц магазина и потребовал денег. Одну из женщин он даже схватил за волосы и прижал к полу.

В разгар нападения в магазин неожиданно зашел 56-летний местный житель. Он собирался купить букет для супруги. Увидев злоумышленника, тот набросился на него и обезвредил, а позже сдал его на руки прибывшим охранникам.

Нападавший оказался ранее судим. 43-летний мужчина объяснил, что ворвался в магазин из тех же благородных соображений, что и скрутивший его гражданин. Он тоже хотел сделать подарок любимой женщине, но деньги пропил накануне, вот и решил ограбить ларек. Пистолет же оказался обычной зажигалкой. Мужчину задержали, на него заведено уголовное дело.

"После случившегося, 56-летний мужчина, который задержал налетчика, все же приобрел по хорошей скидке букет для любимой", - добавили в МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU