2020-03-09T12:42:04+03:00
Общество

Уфу сковал гололед, горожан просят не выходить на улицу

В МЧС по Башкирии предупреждают, что гололедица отступать не собирается
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Днем 9 марта в Башкирии ожидаются дождь со снегом. В МЧС по республике предупреждают, что из-за колебаний температуры на дорогах в регионе возможна гололедица. Жители Уфы с этой проблемой уже столкнулись.

В администрации города уверяют, что расчистке и обработке противогололедными материалами тротуаров, уличных лестничных пролетов, остановок и пешеходных переходов уделяется повышенное внимание.

Тем не мене в МЧС по республике людям советуют лишний раз на улицу не выходить. Если же остаться дома возможности нет, рекомендуется надеть сапоги на платформе или обувь с мягкой рифленой подошвой.

По-видимому, угроза гололеда сохранится и завтра, 10 марта. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью опять опустится до -5 градусов ниже нуля и все, что растаяло сегодня, замерзнет к утру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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