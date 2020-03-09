2020-03-09T14:25:07+03:00
Общество

В башкирском меде нашли коноплю

Специалисты объяснили, как она могла туда попасть
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В непростую ситуацию попала одна из уфимских компаний, производящая и продающая мед. Бизнесмены решили разместить на банках меда этикетки с составом, проанализировали продукт и обнаружили в меде с одной из пасек 3 процента конопли.

Увидев этот компонент в составе лакомства, многие покупатели возмутились, мол, это же оборот наркотиков.

Теперь компании приходится объяснять, что состав меда зависит от пчел. Сами они коноплей бы не заинтересовались, так как это не медоносное растение.

- Пыльца у нее, конечно, есть, ее должно быть очень много, как у любого ветроопыляемого растения. И она просто ветром разносится и переносится на цветки других растений. Пчела, естественно, где-то может ее зацепить, - пояснил изданию Business FM руководитель лесного отдела Greenpeace России, кандидат биологических наук Алексей Ерошенко.

Производители меда пообещали провести с пчелами профилактическую беседу, дабы они не летали, где попало. Правда, придется дождаться, когда насекомые проснутся от зимней спячки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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