Друзья погибшего от рака уфимца Марселя Имангулова продолжат развивать его проект
Благотворительный проект «Достучаться до сердец», запущенный несколько лет назад уфимцем Марселем Имангуловым, продолжит свое существование и после гибели молодого человека. Об этом близкие Марселя сообщили в Инстаграме.
Напомним, что этот проект помогает собирать деньги на лечение людям, страдающим от тяжелых болезней. Кроме того, в рамках проекта его участники и их близкие могут делиться своим опытом и переживаниями с другими людьми.
Как сообщила "команда Марселя" в соцсетях, они выиграли грант, который позволит им продолжать дело погибшего уфимца. Сейчас они ищут людей, которые столкнулись с онкологией и готовы рассказать свою историю перед камерой. Информация о проекте будет появляться на странице @knockingtothehearts в Инстаграм.
Марсель Имангулов, напомним, скончался в конце декабря 2019 года во время лечения в израильской клинике. Для 29-летнего уфимца это была вторая схватка со смертельной болезнью, несколькими годами ранее он излечился от лимфомы, но карцинома оказалась сильнее.
ИСТОЧНИК KP.RU