В Башкирии женщина погибла в пожаре
Пожар в жилом доме в Белорецке унес жизнь пожилой женщины. По информации МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании в доме на улице Кольцевой поступило 8 марта в 23:10 по местному времени.
Помимо пожарных на место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы, газовой службы, электросетей, полиция и медики. По прибытии выяснилось, что огнем объят шлакоблочный дом и постройки во дворе. Чуть больше часа потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь. При разборе завалов их ждала страшная находка - тело 78-летней женщины.
Причины пожара и обстоятельства ее гибели устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU