В Башкирии женщина погибла в пожаре

9 Март 2020 2020-03-09T13:31:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в жилом доме в Белорецке унес жизнь пожилой женщины. По информации МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании в доме на улице Кольцевой поступило 8 марта в 23:10 по местному времени.

Помимо пожарных на место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы, газовой службы, электросетей, полиция и медики. По прибытии выяснилось, что огнем объят шлакоблочный дом и постройки во дворе. Чуть больше часа потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь. При разборе завалов их ждала страшная находка - тело 78-летней женщины.

Причины пожара и обстоятельства ее гибели устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU