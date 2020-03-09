2020-03-09T13:31:29+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина погибла в пожаре

Тело пенсионерки нашли на пепелище
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Пожар в жилом доме в Белорецке унес жизнь пожилой женщины. По информации МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании в доме на улице Кольцевой поступило 8 марта в 23:10 по местному времени.

Помимо пожарных на место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы, газовой службы, электросетей, полиция и медики. По прибытии выяснилось, что огнем объят шлакоблочный дом и постройки во дворе. Чуть больше часа потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь. При разборе завалов их ждала страшная находка - тело 78-летней женщины.

Причины пожара и обстоятельства ее гибели устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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