2020-03-09T09:29:48+03:00
Общество

8 марта удалось: в центре Уфы засняли на видео полуголую автостопщицу

Девушка в купальнике безуспешно пыталась поймать машину
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из роликаСтоп-кадр из ролика
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Утром 9 марта жители центра Уфы могли наблюдать из окна необычную картину. Возле проезжей части на улице Заки Валиди разгуливала полуголая девушка и, судя по жестам, пыталась поймать попутку.

Юную автостопщицу в купальнике засняли на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, что компанию ей составляют еще одна девушка и парень.

"Я обожаю Телецентр. Почему? Потому что вот такое происходит постоянно. Почему девушка полуголая, я этого не понимаю. Что она делает?", - задается вопросом авто видеозаписи.

Пользователи стали строить свои догадки относительно того, что происходит. Некоторые предположили, что это просто последствия проигранного спора или розыгрыш водителей. Другие же сделали вывод, что девушка просто очень хорошо отметила 8 Марта.

Полуголая девушка в центре Уфы // 09.03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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