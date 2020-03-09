В Уфе женщина пострадала в аварии 8 марта

9 Март 2020 2020-03-09T11:01:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Праздничный день 8 марта как минимум для двух женщин в Уфе закончился не слишком радостно - они угодили в аварию. ДТП случилось ближе к вечеру на пересечении улицы 50 лет СССР и проспекта Октября.

Как рассказали в Госавтоинспекции города, дорожный инцидент спровоцировала 54-летняя жительница Уфы. Она на "Ауди Q5" врезалась в попутный "Рено Логан", предположительно, остановившийся на светофоре перед остановкой "Спортивная". В итоге пострадала пассажирка французского автомобиля. Ей пришлось обратиться за помощью к медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU