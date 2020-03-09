«Ты умер, но я чувствую тебя рядом!»: подросток из Башкирии погиб при загадочных обстоятельствах в Казахстане

9 Март 2020 2020-03-09T09:42:41+03:00

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Утром 6 марта жители города Алматы в Казахстане сделали страшную находку. На территории школьного стадиона они обнаружили тело 16-летнего подростка. Погибшим оказался уроженец Туймазов Артем З. Предположительно, юноша свел счеты с жизнью, однако близкие парня в такую версию не верят.

Накануне трагедии Артем, по словам знакомых, пошел выгуливать собаку. Когда тело парня обнаружили, пса рядом не было.

"На следующий день вечером его собаку нашли друзья, побитую и измученную", - рассказала в соцсетях тетя погибшего Регина А.

Близкие подозревают, что и Артем мог стать чьей-то жертвой. Регина, как и другие знакомые с юношей люди, уверяет, что он у того были планы на будущее и о смерти он не думал.

"Он собирался поступать в музыкальный колледж им. Чайковского в г. Алматы на профессионального эстрадного певца. В последний день жизни Артём своим знакомым ребятам при встрече говорил, что пишет новую песню", - объясняет она.

"Мой самый близкий, самый родной! Как же так? Как? Ты умер, но я чувствую тебя рядом!" - написал в соцсетях мужчина, представившийся дядей погибшего мальчика. Именно он отправился в Казахстан на место трагедии.

Сейчас родственники Артема собирают деньги, чтобы кремировать юношу и привезти его прах в Туймазы. На данный момент им удалось набрать около 45 тысяч из 150-ти.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU