2020-03-09T10:12:59+03:00
Происшествия

В Башкирии двое мужчин сгорели в собственном доме

Их тела обнаружили, когда начали разбирать конструкции
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Двое мужчин погибли в пожаре в ночь на 9 марта. Как сообщает МЧС по Башкирии, огонь охватил одноэтажный бревенчатый дом на улице Солнечной в деревне Заводянка Чишминского района. Сообщение о возгорании поступило около трех часов ночи.

Прибывшие пожарные за 23 минуты справились с открытым огнем и следующие три часа проливали и разбирали тлеющие конструкции.

К сожалению, в процессе работы они обнаружили два тела. Погибшими оказались мужчины 1959 и 1984 года рождения.

Причину их гибели и самого пожара, предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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