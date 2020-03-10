В Башкирии водителя-наркомана лишили прав

10 Март 2020 2020-03-10T07:27:34+03:00

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В Салавате во время рейдов ГИБДД остановили мужчину. У него было водительское удостоверение, но при этом он состоял на учете у врача-психиатра с диагнозом "накомания". От лечения, как выяснилось, мужчина отлынивал.

"В соответствии с законодательством данное заболевание является противопоказанием для управления транспортными средствами. В этой связи прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении права управления указанного лица на управление источниками повышенной опасности", - пояснили в пресс-службе прокуратуры Салавата.

Суд с доводами согласился, фактическое исполнение приговора контролирует надзорное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU